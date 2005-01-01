В США рассказали о трудном положении своих ВВС

Военно-воздушные силы США в данный момент находятся в «трудном положении» из-за перегруженности отрасли и дефицита подготовленных кадров, пишут американские СМИ.

Издание The National Interest со ссылкой на исследования центра RAND и счетной палаты США сообщает, что в военной отрасли авиации США сложилась «мрачная картина», передает RT.

Ведомства провели анализ возможных конфликтов будущего, в том числе при участии России и Китая. В результате выяснилось, что при длительном региональном конфликте процент удачных воздушных атак и авиаударов США будет составлять 62% и 65% соответственно.

Отмечается, что в сценариях операций по принуждению к миру ВВС США смогут обеспечить только 29% потребностей в сфере разведки и рекогносцировки, а также 40% в миссиях специального назначения и 46% в нанесении авиаударов.

Ранее сообщалось, что США собрались значительно увеличить число эскадрилий ВВС.