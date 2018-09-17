США собрались значительно увеличить число эскадрилий ВВС

В 2025-2030 годах США собираются на четверть увеличить число эскадрилий ВВС, заявила министр американских Военно-воздушных сил Хезер Уилсон.

«Чтобы встретить мир таким, какой он есть, с быстро развивающимися противниками, те ВВС, которые нам нужны, должны иметь на 25% больше операционных эскадрилий в 2025-2030 годах, чем сейчас», – передает ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что в ВВС США должно насчитывать 386 эскадрилий. Сейчас их 312.

Предполагается увеличение числа эскадрилий бомбардировщиков на пять, эскадрилий космических аппаратов – на семь – это позволит «обеспечить доминирование в космосе». Также на 14 эскадрилий увеличится число воздушных заправщиков, на семь – число эскадрилий спецопераций, поисково-спасательных – на девять.

Она добавила, что еще 22 новые эскадрильи нужны для задач контроля и управления, разведки, наблюдения и рекогносцировки, а еще семь – для боевых беспилотников.

Точное число летательных аппаратов, которое нужно для этого поставить на вооружение, и размер средств на финансирование этих целей она не назвала.

Между тем, американские военные эксперты бьют тревогу из-за того, что военным летчикам США приходится летать на устаревших боевых самолетах.