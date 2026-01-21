  • Новость часаУиткофф заявил о совместном с Кушнером визите в Москву в четверг
    Глава Болгарии ушел в отставку ради спасения страны от русофобов
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    Эксперты рассказали, кто и как научит школьников работе с БПЛА
    Приставы начали арест имущества Чубайса на 11,9 млрд рублей
    Стало известно об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    Макрон решил увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Названа причина отмены подписания плана по Украине на 800 млрд долларов
    Жога избавил Екатеринбург от статуса «либеральной столицы России»
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    6 комментариев
    21 января 2026, 14:52 • Новости дня

    Минтранс спрогнозировал скорое исчезновение ручного вождения

    Минтранс РФ спрогнозировал исчезновение ручного вождения через 20 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В перспективе ближайших двух десятилетий вождение автомобиля вручную может стать редкой забавой, сравнимой с верховой ездой, заявили в Минтрансе.

    Глава Минтранса РФ Андрей Никитин высказал мнение, что ручное управление автомобилем через 20 лет станет «экзотикой». Он сравнил будущее ручного вождения с поездками верхом на лошади, отметив, что это занятие останется в основном для спортивных или развлекательных целей, пишет ТАСС.

    Никитин подчеркнул: «Поверьте, лет через 20 ручное управление автомобилем будет такой же экзотикой, как поездки верхом. Скорее всего, это будет, но на полигонах, в удовольствие людей. Так же, как сейчас на лошади занимаются спортом, никто по Москве верхом не скачет».

    По его словам, подобные изменения связаны с развитием технологий и внедрением автоматизированных систем управления транспортом.

    Ранее Никитин опроверг планы строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Владивостоком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский транспорт получит новую конфигурацию в 2026 году. До этого в ходе эксперимента с беспилотными автомобилями в России произошло 36 ДТП, из которых только два были вызваны ошибками роботов.

    20 января 2026, 19:36 • Новости дня
    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву

    Мать Заворотнюк поблагодарила вдовца актрисы после шоу «Щелкунчик»

    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мать Анастасии Заворотнюк публично обратилась к вдовцу артистки и фигуристу Петру Чернышеву после ледового шоу «Щелкунчик».

    Соответствующее видеообращение было опубликовано дочерью Заворотнюк Анной в социальных сетях, передает «Комсомольская правда».

    «Петенька, спасибо, дорогой. Я хочу сказать вам большое спасибо. Вы можете дарить настоящее счастье, и это великая радость! Уверена, что сегодня мы уйдем с таким радостным чувством», – сказала Валентина Заворотнюк.

    Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк умерла в мае 2024 года.

    Комментарии (7)
    20 января 2026, 22:25 • Новости дня
    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» в Давосе

    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» после слов Стубба

    Tекст: Катерина Туманова

    Давос, где проходит Всемирный экономический форум, похож на «международный театральный фестиваль абсурдистики» в свете предложения президента Финляндии сходить в сауну с американским коллегой для решения вопроса Гренландии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны). Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Так Захарова прокомментировала реплику президента Финляндии Александра Стубба в интервью Washington Post о том, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации с Гренландией.

    Напомним, Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии. Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    Комментарии (6)
    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Автоэксперт рассказал об опасности снежных сугробов для автоматических коробок передач

    Автоэксперт Солдунов: Долгая пробуксовка в сугробе ведет к перегреву АКПП

    Автоэксперт рассказал об опасности снежных сугробов для автоматических коробок передач
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Пробуксовка в сугробе может быть губительна для АКПП и автомобиля в целом, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. Он также объяснил, как правильно очищать автомобиль от большого количества снега.

    «Для того, чтобы правильно очистить автомобиль от снега, нужно начинать с крыши и стекол. Используйте скребок-щетку с длинной телескопической ручкой. Обязательно очистите всю крышу, капот и багажник. Если этого не сделать, снег с крыши при торможении съедет на лобовое стекло, создав аварийную ситуацию. А лед с крыши может слететь и попасть в вас или едущих сзади», – предупреждает Солдунов.

    Затем, продолжает собеседник, следует расчистить периметр вокруг машины. Обязательно нужно освободить выхлопную трубу от снега. Если этого не сделать, выхлопные газы могут пойти в салон, что опасно отравлением. Также двигатель может работать нестабильно или заглохнуть из-за повышенного противодавления.

    «Ни в коем случае не отогревайте замерзшие стекла и замки горячей водой. Резкий перепад температуры может привести к трещинам. Используйте автомобильный омыватель «незамерзайку» или специальный размораживатель льда. А если дверные уплотнители примерзли, не дергайте – можно порвать резину уплотнителей. Тяните плавно. После следующей мойки не забудьте протереть уплотнители от воды», – советует эксперт.

    Также необходимо очистить фары, габаритные огни, повторители и номера, продолжает специалист. Это важно и для собственной видимости, и для избежания штрафа. В России предусмотрен штраф в размере 500 рублей за нечитаемые номера или грязные фары.

    Как правильно выехать из сугроба на «автомате»

    «Выезжать с парковочного места тоже нужно аккуратно. Дело в том, что пробуксовка в сугробе может быть губительна для автоматической коробки переключения передач (АКПП), поскольку может произойти перегрев масла. Поэтому очищать следует не только свою машину, но и место вокруг нее: перед колесами и сзади на длину минимум 1–1,5 метра», – делится Солдунов.

    Под колеса можно подложить коврики из салона, ветки, щебень или гравий, добавляет собеседник. Кроме того, необходимо убрать снег из-под машины, чтобы транспортное средство не «село» днищем на сугроб.

    «Далее необходимо отключить ESP (систему стабилизации). Она мешает пробуксовке, которая иногда необходима, чтобы выбраться. На этой кнопке обычно изображен автомобиль в заносе, во выключенном состоянии лампочка на панели должна загореться. Плавно нажимайте на газ, пытаясь «найти зацеп». Если колеса начинают буксовать, немедленно сбросьте газ», – рассказывает автоэксперт.

    Он отмечает, что никогда нельзя буксовать на месте долго, так как это верный путь к перегреву АКПП. После 10–15 секунд пробуксовки необходимо остановиться, дать коробке остыть. При необходимости повторять данный цикл до тех пор, пока машина не «выберется» из сугроба.

    Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщили, что во вторник жителей столицы ожидает облачная погода, небольшой снег, гололедица и температура до минус четырех градусов.

    Комментарии (4)
    20 января 2026, 21:54 • Новости дня
    Россия заработала 216 млрд долларов на подорожании золота
    Россия заработала 216 млрд долларов на подорожании золота
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Непредвиденная прибыль России от роста цен на золото превысила 216 млрд долларов, пишет Bloomberg.

    Как отмечает Bloomberg, это почти равняется объему российских активов, которые страны Европейского союза заморозили с начала спецоперации на Украине – около 210 млрд евро, или 244 млрд долларов, передает «Лента.Ру».

    Несмотря на то, что Центробанк России в основном не проводил значительных закупок золота и не использовал золотые резервы после введения санкций, подорожание драгоценного металла частично компенсировало потерю доступа к зарубежным ценным бумагам и валюте. За последние четыре года золото показало рекордный рост стоимости на фоне увеличения спроса со стороны центробанков, инфляционных опасений, геополитических рисков и торговых войн.

    В 2025 году стоимость золота увеличилась примерно на 65%, что значительно повысило оценку официальных запасов во всем мире даже без существенных новых покупок. К концу 2025 года объем международных резервов России составил 755 млрд долларов, из которых 326,5 миллиарда пришлось на золото. С тех пор цена на золото выросла еще на 8% и превысила 4700 долларов за унцию.

    Напомним, объем международных резервов России увеличился до максимального уровня за всю историю, достигнув 763,9 млрд долларов к концу декабря.

    Комментарии (39)
    20 января 2026, 16:59 • Новости дня
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На выставке UMEX 2026 в Абу-Даби представили пусковую установку, позволяющую одному оператору запускать боеприпас «Ланцет-Э» менее чем за минуту.

    Компания Zala презентовала новую пусковую установку для комплекса «Ланцет-Э» на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Установка позволяет единственному оператору развернуть систему и осуществить запуск барражирующего боеприпаса менее чем за минуту.

    В компании сообщили: «Новая пусковая установка призвана кардинально повысить оперативность применения самого мощного боеприпаса серии «Ланцет-Э» – «Изделия 51Э». В отличие от традиционной пусковой установки на автомобильном шасси, она позволяет расчету даже из одного человека развернуть систему и произвести запуск менее чем за минуту».

    Разработчик отметил, что после выполнения задачи установка не подлежит разборке или эвакуации, что повышает скрытность и мобильность боевых подразделений.

    В Zala уточнили, что новая пусковая установка однократного применения уже успешно прошла испытания в реальных боевых условиях и выпускается серийно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры Zala выпустили одноразовую пусковую установку РУК «Ланцет-Э», что повысило уровень безопасности расчетов при развертывании.

    Обновленный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» производства Zala презентовали на стенде Рособоронэкспорта иностранным журналистам в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    Россия и Индия ведут переговоры о возможной локализации производства российских беспилотников, включая модель «Ланцет».

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 04:50 • Новости дня
    Тахтамукайский район Адыгеи ввёл режим ЧС после атаки БПЛА на жилой дом
    Тахтамукайский район Адыгеи ввёл режим ЧС после атаки БПЛА на жилой дом
    @ Telegram-канал Мурата Кумпилова

    Tекст: Катерина Туманова

    После атаки дрона ВСУ на жилой многоквартирный дом в Тахтамукайском районе Адыгеи администрация ввела режим ЧС для оперативного решения вопросов граждан, сообщил в Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

    «Администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня. Это поможет эффективнее объединить работу всех служб и ведомств. С утра начнется комплексная работа по оценке ущерба и выработке плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности», – сказано в сообщении.

    На место происшествия прибыли председатель кабмина РА Анзаур Керашев и глава  Тахтамукайского района Аскер Савв.

    Пункт временного размещения (ПВР) граждан, эвакуированных с места ЧС в ауле Новая Адыгея, открыт на территории базы отдыха «Шапсуг», жильцы повреждённого дроном дома переселяются в ПВР, там будет организовано питание и другие необходимые услуги. В частности, соцработники, медики, психологи постоянно будут находиться в ПВР.

    Жителей дома будут допускать в квартиры после завершения обследования представителями правоохранительных органов на предмет взрывоопасных элементов.

    Для обеспечения безопасности и охраны имущества территория оцеплена сотрудниками МВД и Росгвардии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду глава Адыгеи Кумпилов сообщил о затронувшем многоквартирный дом и парковку при нём пожаре после атаки БПЛА на регион. Он уточнил, что при атаке БПЛА на жилой дом пострадали восемь человек. Позднее стало известно, что пострадавших 11 человек, из них двое детей.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 18:04 • Новости дня
    Суд начал рассмотрение дела о контрабанде более восьми тонн кокаина из Венесуэлы в Россию

    В суде начали рассматривать дело о контрабанде более восьми тонн кокаина из Венесуэлы в Россию

    Суд начал рассмотрение дела о контрабанде более восьми тонн кокаина из Венесуэлы в Россию
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгородском районном суде начался процесс по делу Оксаны Зубаревой, которую обвиняют в координации перевозки крупной партии кокаина на судне.

    Белгородский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 51-летней Оксаны Зубаревой, обвиняемой в участии в контрабанде 8,7 тонны кокаина. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, фигурантка координировала действия соучастников из Белгородской области и была связана с международной организованной группой.

    По материалам следствия, в ноябре–декабре 2018 года Зубарева и подданный Испании, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, наняли экипаж грузового судна ESER, чтобы перевезти груз под панамским флагом из Панамы в Марокко. По ее указанию корабль сменил маршрут и у острова Ла-Тортуга в Венесуэле экипаж получил от неустановленных лиц 8,7 тонны кокаина.

    В январе 2019 года судно было задержано полицией Кабо-Верде в порту города Прая вместе с экипажем. Ранее моряки и капитан судна уже были осуждены за участие в перевозке наркотиков. Зубаревой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, по которому предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России сообщила, что Зубарева предстанет перед судом за попытку организации перевозки морским судном кокаина из Венесуэлы еще 21 ноября прошлого года.

    Ранее пограничники и таможенники в России задержали партию кокаина из Перу стоимостью более 1,5 млрд рублей, предназначавшуюся для Евросоюза.

    А в Петербурге сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку контрабанды кокаина из Латвии.

    Комментарии (2)
    21 января 2026, 05:05 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, как с двумя боевиками расправился с жительницей Авдеевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ втроём изнасиловали и убили жительницу Авдеевки в ДНР, когда в городе никого не осталось, рассказала военный корреспондент Елена Соколова после интервью с одним из них.

    Соколова рассказала, как однажды беседовала с украинским военнопленным из Краматорска, говорили по-русски.

    «Он принял участие в групповом изнасиловании. Там было трое этих негодяя, которые ходили в деревню, где оставалась одна мирная жительница, ей было около 40 лет, они её жестоким способом изнасиловали и убили», – рассказала военкор ТАСС.

    По её слова, боевики ВСУ думали, что это им сойдет с рук. Но вскоре с наступлением пришла одна из российских бригад и ликвидировала двоих, а её собеседника взяли в плен.

    «И я знаю, что сейчас он сидит, но, честно говоря, я не увидела, чтобы он испытывал какие-то муки совести», – призналась военкор Соколова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство жительницы Курской области, а также за расстрел мужчины, который пытался ей помочь. Пленный военнослужащий ВСУ признался в убийствах и изнасилованиях на Донбассе.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 19:28 • Новости дня
    Мишустин озвучил планы по снижению зависимости от недружественных портов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о планах снизить зависимость бизнеса от портов недружественных стран за счет новых логистических центров.

    В ходе стратегической сессии по развитию внешнеэкономической деятельности премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские компании снизят зависимость от портов, находящихся под контролем недружественных государств, передает ТАСС.

    По его словам, в стране строятся новые логистические центры, портовая инфраструктура и промышленные площадки, что позволит размещать производства вдоль ключевых маршрутов и расширять число потенциальных покупателей.

    Мишустин подчеркнул, что сокращение зависимости от недружественных портов поможет минимизировать риски и снизить расходы бизнеса. Он отметил, что работа ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который стартовал с начала 2025 года.

    В рамках этого проекта планируется интеграция российских поставок в глобальные транспортные коридоры, ведущие в Африку и Латинскую Америку. Для этого активно подключаются балтийские, азово-черноморские и тихоокеанские порты России.

    Премьер-министр добавил, что по итогам 10 месяцев 2025 года России удалось добиться почти 10% роста несырьевого неэнергетического экспорта. Основными драйверами роста стали машиностроение, химическая промышленность и металлургия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на сессии Мишустин заявил, что в 2025 году доля экспорта России в дружественные страны достигла 86% и превысила ориентир, установленный президентом.

    Также премьер-министр прогнозировал рост доли участников ШОС в мировом ВВП до 35%. До этого глава правительства отметил устойчивый рост экспорта и высокий интерес зарубежных партнеров к российской продукции несмотря на санкции.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 16:18 • Новости дня
    Лавров назвал провокации вокруг Калининграда самоубийством для инициаторов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Провокации вокруг Калининградской области станут самоубийством для их инициаторов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Такое мнение он высказал на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности отечественной дипломатии в 2025 году, передает ТАСС.

    «Мы не будем ввязываться в обмен риторическими угрозами, но все должны знать, об этом не раз говорили, все должны знать, что это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации», – подчеркнул Лавров.

    Во время «Итогов года» президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области. Президент заявил, что попытки блокады Калининградской области могут привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 00:02 • Новости дня
    Силы ПВО сбили над регионами России за три часа более 50 дронов ВСУ
    Силы ПВО сбили над регионами России за три часа более 50 дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению Минобороны, за три вечерних часа вторника средствами ПВО было уничтожено 53 дрона ВСУ над пятью регионами России, акваториями Чёрного и Азовского морей.

    «С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что 29  БПЛА сбито над акваторией Азовского моря, по семь беспилотников уничтожено над Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря.

    Ещё шесть дронов ликвидировано над Республикой Крым, два БПЛА – над Ростовской областью и по одному беспилотнику сбито над Белгородской и Курской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны вечером вторника заявило об уничтожении 60 украинских БПЛА над регионами и Азовским морем.

    Кроме того, БПЛА Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.


    Комментарии (0)
    20 января 2026, 17:57 • Новости дня
    Сийярто предупредил о последствиях отказа Венгрии от ресурсов России

    Сийярто заявил о рисках прекращения поставок российской нефти и газа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что отказ от российских энергоресурсов приведет к росту коммунальных расходов для семей втрое и ударит по экономике.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что оппозиция в случае победы на выборах 2026 года намерена отказаться от российских нефти и газа. По его словам, такое решение приведет к трагическим последствиям для экономики страны, семей и промышленности, передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что назначение бывшего вице-президента Shell Иштвана Капитаня в оппозиционную партию связано с задачей прекратить поставки дешевых российских энергоресурсов.

    Министр подчеркнул: «Совершенно ясно, что на вице-президента возложена следующая задача, поставленная Брюсселем – прекратить поставки дешевой российской нефти и природного газа в Венгрию. Мы все знаем, что такое решение будет иметь трагические последствия для Венгрии, венгерских семей и венгерской экономики».

    По словам Сийярто, в случае отказа от российских ресурсов коммунальные расходы семей вырастут в три раза, а работа предприятий окажется под угрозой.

    Ранее премьер Виктор Орбан заявлял, что Россия обеспечивает Венгрию энергией и менять надежного поставщика на ненадежного нецелесообразно. Глава администрации премьера Гергей Гуйяш также сообщал, что по расчетам МВФ отказ от российского газа обойдется Венгрии примерно в 10 млрд долларов и приведет к потере более 4% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Сийярто заявил, что энергоснабжение страны невозможно без российской поддержки. Также он сообщил, что компания South Stream Transport B. V., управляющая газопроводом «Турецкий поток» и ранее столкнувшаяся с арестом активов в Нидерландах, начинает переезд в Венгрию.

    Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил гарантии продолжения поставок нефти и газа после беседы с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Бывший замдиректора Росгвардии Милейко получил семь лет колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский гарнизонный суд назначил экс-замдиректору Росгвардии наказание за аферу с государственными контрактами, лишив его также воинского звания.

    Московский военный гарнизонный суд вынес приговор бывшему заместителю директора Росгвардии Сергею Милейко, передает ТАСС.

    Милейко был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере при заключении государственных контрактов для нужд Росгвардии.

    Судья объявил: «Признать Сергея Милейко виновным и назначить наказание в виде семи лет колонии общего режима и штрафа в 880 тыс. рублей».

    Приговор прозвучал на заседании, где Милейко присутствовал лично.

    Кроме тюремного срока и штрафа, суд лишил Милейко звания генерал-лейтенанта запаса.

    Преступление было связано с хищением крупных сумм при реализации государственных контрактов ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал ситуацию с махинациями почти на 200 млн рублей в Росгвардии.

    В 2021 году суд вынес приговор Милейко за мошенничество с недвижимостью с ущербом почти на 10 млн рублей. Милейко получил шесть лет колонии, был лишен звания генерал-лейтенанта запаса и оштрафован на 660 тыс. рублей.

    Военный следственный отдел начал расследование по подозрению в присвоении средств, выделенных на строительство военного объекта в Балашихе.

    Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения 39,6 млн рублей, выделенных Росгвардии на строительство инженерной инфраструктуры и парково-складской зоны. Подозрения пали на руководство строительной компании ООО «Виту проект» и неустановленных должностных лиц ФГКУ «4 центр заказчика-застройщика Росгвардии».

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 16:30 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по вопросам с прямой линии

    Кремль: Путин в среду проведет совещание с кабмином по вопросам с прямой линии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 21 января проведет совещание с членами правительства в режиме видеосвязи, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, главной темой станут вопросы, которые были подняты гражданами во время прямой линии с президентом.

    «21 января Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станут вопросы, поднимавшиеся гражданами во время специальной программы «Итоги года с Владимиром Путиным», – сказано в публикации.

    Напомним, Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут.

    Штаб Народного фронта зарегистрировал почти 3 млн 50 тыс. обращений к президенту на «Итогах года», что стало наибольшим показателем за последние пять лет.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Еврокомиссар Кубилюс заявил о необходимости диалога с Россией по Украине

    Еврокомиссар Кубилюс заявил о необходимости диалога ЕС с Россией по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс обратил внимание, что Европа до сих пор не имеет собственного плана по урегулированию на Украине, и он считает это критически важным.

    Европа неизбежно будет вынуждена вести диалог с руководством России по урегулированию ситуации на Украине, заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс, передает ТАСС. Он подчеркнул, что для начала конструктивного диалога необходим стратегический план, которого на данный момент у Европы нет.

    Кубилюс отметил, что Европа должна выработать собственный стратегический план по достижению мира на Украине. По его словам, только после этого появится возможность начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, так как «к миру можно прийти при участии лишь двух сторон».

    Он также подчеркнул, что без наличия такого плана диалог с Россией не принесет результата: «Просто завязать его смысла нет. Надо выстроить политическую линию», – заявил Кубилюс.

    Литовский политик считает, что в основе европейского плана должно быть значительное укрепление украинской армии. По его мнению, военная помощь Европы Украине должна быть увеличена не на 10%, а «в разы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кубилюс предупредил, что применение силы США для захвата Гренландии приведет к разрыву трансатлантических связей и краху НАТО. Кубилюс сообщил, что Еврокомиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы. Страны Евросоюза планируют к 2035 году инвестировать 6,8 трлн евро в оборону, из которых половина предназначена для реальных военных расходов.

    Комментарии (0)
  • О газете
