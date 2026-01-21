Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Минтранс спрогнозировал скорое исчезновение ручного вождения
Минтранс РФ спрогнозировал исчезновение ручного вождения через 20 лет
В перспективе ближайших двух десятилетий вождение автомобиля вручную может стать редкой забавой, сравнимой с верховой ездой, заявили в Минтрансе.
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин высказал мнение, что ручное управление автомобилем через 20 лет станет «экзотикой». Он сравнил будущее ручного вождения с поездками верхом на лошади, отметив, что это занятие останется в основном для спортивных или развлекательных целей, пишет ТАСС.
Никитин подчеркнул: «Поверьте, лет через 20 ручное управление автомобилем будет такой же экзотикой, как поездки верхом. Скорее всего, это будет, но на полигонах, в удовольствие людей. Так же, как сейчас на лошади занимаются спортом, никто по Москве верхом не скачет».
По его словам, подобные изменения связаны с развитием технологий и внедрением автоматизированных систем управления транспортом.
Ранее Никитин опроверг планы строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Владивостоком.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский транспорт получит новую конфигурацию в 2026 году. До этого в ходе эксперимента с беспилотными автомобилями в России произошло 36 ДТП, из которых только два были вызваны ошибками роботов.