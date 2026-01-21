Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
В Испании заявили о слежке за российскими кораблями у побережья
Генштаб Испании сообщил, что корабли королевства следили за российскими военными кораблями при их прохождении через воды у Гибралтара и Галисии.
ВМФ Испании отслеживал перемещения российских военных кораблей в районах, имеющих стратегическое значение для страны, сообщает ТАСС.
В заявлении Генштаба ВС королевства отмечается: «Корабль Audaz, дислоцированный в море Альборан и Гибралтарском проливе с декабря прошлого года, вел наблюдение за российским эсминцем «Североморск» во время его перехода в Восточное Средиземноморье».
Позднее Audaz следил за еще одним российским караваном, в который входили корвет «Бойкий» и судно «Генерал Скобелев», проходившими в сторону Атлантики. В штабе испанских военных подчеркнули, что несколько дней спустя эти корабли были замечены у берегов Галисии.
В дальнейшем за российским караваном продолжило наблюдение патрульное судно Centinela. Испанские военные сопровождали корабли до тех пор, пока они не перешли во французские воды. Официальные лица Испании не уточняют, предпринимались ли какие-либо дополнительные меры во время наблюдения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральные полицейские Германии запретили нескольким российским судам проходить через территориальные воды страны.
Германия начала отказывать во входе в свои воды якобы связанным с Россией судам.