Порошенко высказался на тему причастности Украины к крушению МН17

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал информацию о принадлежности Украине ракеты, сбившей малайзийский Boeing в небе над Донбассом.

Украинский президент обвинил Россию в том, что она хочет уничтожить европейское единство, передает РИА «Новости».

И одно из средств для этого – распространение фейков об Украине. Какие бы они ни были, начиная от «их там нет» и заканчивая о якобы российско-украинской ракете, которая сбила малайзийский Boeing. Наше с вами обязательство – ни в коем случае не допустить дискредитации Украины», – заявил Порошенко в среду на открытии книжного форума во Львове.

В понедельник Минобороны представило широкой общественности «неоспоримые факты», которые свидетельствуют о причастности украинских военных к крушению самолета в небе над Донецком 17 июля 2014 года.

В Киеве заявили, что представленные данные – это якобы «фейк Кремля», а в НАТО не нашли слов, чтобы оценить документы Минобороны.