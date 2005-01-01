Израильские СМИ дали оценки крушению российского Ил-20

Российский самолет Ил-20 был сбит в Сирии отчасти по вине Израиля, считают местные СМИ, проанализировавшие произошедшее.

Издание Haaretz полагает, что трагедия могла быть «спровоцирована (намеренно) запоздалым оповещением со стороны Израиля» и другими факторами, в числе которых отсутствие согласованности действий между Россией и Сирией, передает РИА «Новости».

Журналисты уверены, что Израилю теперь придется «публично отдуваться за случившееся» и снизить военную активность в Сирии.

В издании Jerusalem Post заметили, что ранее инциденты с участием израильской авиации не вызывали столь жесткой реакции Москвы.

По мнению журналистов, версия о том, что израильские ВВС намеренно ввели в заблуждение ПВО Сирии, имеет смысл, учитывая, что уведомление об ударе российской стороне по горячей линии поступило менее чем за минуту до него. За это время невозможно вывести Ил-20 в безопасную зону.

Газета считает, что инцидент может изменить создавшийся «хрупкий баланс», ведь Россия дает понять, что трагедия не была результатом ошибки, а стала следствием израильских авиаударов.

В то же время издание «Едиот Ахронот» считает необоснованной версию о провокации со стороны Израиля. По мнению журналистов, виновниками трагедии являются сирийские правительственные войска.

Во вторник премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выражал президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью военных при крушении Ил-20 в Сирии и заявлял, что за крушение ответственна Сирия.

Главное военно-следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем.

В понедельник вечером российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 с 15 военными на борту был сбит сирийскими ПВО. Минобороны обвинило Израиль в том, что его истребители преднамеренно создали опасную ситуацию, которая и стала причиной трагедии. Министр обороны Сергей Шойгу уведомил израильского коллегу Авигдора Либермана о возможном ответе.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, как трагедия с Ил-20 отразится на отношениях России и Израиля.