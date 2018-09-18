По факту крушения Ил-20 возбуждено уголовное дело

Главное военно-следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«На месте происшествия совместно с представителями Минобороны РФ работают следователи и криминалисты СК России. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», – приводятся слова Петренко на сайте ведомства.

Напомним, в понедельник вечером российский самолет Ил-20 с 15 военными был сбит сирийскими ПВО. Минобороны обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, которая и стала причиной крушения. Министр обороны Сергей Шойгу уведомил израильского коллегу Авигдора Либермана о возможном ответе.