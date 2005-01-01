Названы имена отравившихся в Солсбери британца и его русской жены

Британское издание The Sun сообщило имена англичанина и его русской жены, отравившихся в минувшее воскресенье в ресторане Prezzo в Солсбери.

По информации источников издания в правоохранительных органах Соединенного Королевства, 42-летний британец Алекс Кинг и его 30-летняя супруга Анна Шапиро, уроженка Нижнего Новгорода, могли быть отравлены стрихнином, передает ТАСС.

Россиянка, которая, по информации издания, работает моделью, сама рассказала, что она и ее муж под конец ужина в ресторане Prezzo почувствовали себя плохо, а у Кинга «пошла пена изо рта».

По словам Шапиро, она не видела своего спутника после того, как их доставили в больницу Солсбери, где Кинга ввели в искусственную кому.

Накануне появились сведения о критическом состоянии пострадавшего в Солсбери мужчины.

Отметим, российском посольстве подчеркнули, что Лондон так и не предоставил сведения о наличии россиян среди новых пострадавших в ресторане Prezzo.

Напомним, во вторник полиция Британии озвучила окончательные выводы о новом инциденте в ресторане в Солсбери.