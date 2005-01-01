Полиция Британии озвучила окончательные выводы о новом инциденте в ресторане в Солсбери

Пострадавшие в воскресенье в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери мужчина и женщина не подвергались воздействию нервно-паралитического вещества, сообщила полиция британского графства Уилтшир.

«Анализы подтвердили, что два пациента, которым стало плохо в воскресенье вечером в ресторане Prezzo в Солсбери, не подвергались воздействию какого-либо нервно- паралитического вещества», – передает ТАСС сообщение полиции.

Накануне российское посольство заявило, что Лондон не предоставил России данных о наличии россиян среди новых пострадавших в ресторане в Солсбери.

Перед этим Daily Mail утверждала, что в воскресенье вечером двое россиян почувствовали себя плохо за ужином. Ресторан решили закрыть. В полиции уже сообщали, что посетители не были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».