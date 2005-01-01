Появились сведения о пострадавших в новом инциденте в Солсбери россиянах

Посетительница итальянского ресторана Prezzo в английском городе Солсбери Аманда Ньютон утверждает, что в воскресенье вечером находилась в заведении рядом с «двумя россиянами», которым стало плохо за ужином.

По сведениям издания Daily Mail, всем посетителям, употреблявшим пищу в итальянском ресторане в Солсбери, возможно, придется сдать кровь на анализ в местной больнице, передает ТАСС.

Инцидент в Prezzo в правоохранительных органах Британии назвали «медицинским инцидентом». На место ЧП были направлены четыре кареты скорой помощи, а также группа реагирования при чрезвычайных ситуациях в костюмах химзащиты.

По поступающим данным, ресторан Prezzo находится в 300 метрах от ресторана Zizzi, где в марте обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Ранее в британской полиции сообщили о решении закрыть ресторан итальянской кухни Prezzo в Солсбери в связи с тем, что после посещения заведения два человека почувствовали себя плохо.