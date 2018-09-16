Ресторан в Солсбери закрыли из-за нового инцидента

Правоохранители британского графства Уилтшир сообщили, что местные власти приняли решение в качестве меры предосторожности закрыть ресторан итальянской кухни Prezzo в английском Солсбери в связи с тем, что после посещения заведения два человека почувствовали себя плохо.

В полиции уточнили, что после визита в ресторан стало плохо двум посетителями – мужчине и женщине, после чего заведение было закрыто «в качестве меры предосторожности», а прилегающие к нему дороги перекрыты, передает ТАСС.

На месте инцидента находится полиция.

Напомним, 12 июля полиция графства Уилтшир предупредила о новом инциденте в ресторане Zizzi в Солсбери, в котором 4 марта обедали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позднее правоохранители сообщили, что британец, которого госпитализировали с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом, находился под действием наркотиков.