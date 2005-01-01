Британская полиция раскрыла подробности нового инцидента в Солсбери

Посетители итальянского ресторана Prezzo в английском городе Солсбери не были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», к такому выводу пришли в британской полиции.

В полиции Уилтшира сообщили РИА «Новости», что полиция получила звонок о «серьезном инциденте» в ресторане Солсбери в 18.45 по местному времени (20.45 мск) в воскресенье. «Два человека, мужчина 40 с лишним лет и женщина 30 с лишним лет, почувствовали себя плохо», – сказано в сообщении. Пострадавших доставили в окружную больницу Солсбери.

«Сейчас мы можем подтвердить, что ничто не говорит о том, что речь идет об отравлении «Новичком», – сообщает полиция. Уточняется, что пострадавшие находятся в больнице для наблюдения.

Британские правоохранители добавили, что пока остается неясным, является ли данный инцидент преступлением. Там заверили, что в Солсбери предприняты все возможные меры предосторожности.

Национальность пострадавших не уточняется, хотя ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что один из них или оба были русскими.

Ранее в понедельник Daily Mail со ссылкой на посетительницу итальянского ресторана Prezzo в английском городе Солсбери Аманду Ньютон сообщила, что в воскресенье вечером находилась в заведении рядом с «двумя россиянами», которым стало плохо за ужином. Ресторан решили закрыть после случившегося.