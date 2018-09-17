Британия не отреагировала на запросы России по новому инциденту в Солсбери

Лондон не предоставил России данных о наличии россиян среди новых пострадавших в ресторане в Солсбери, несмотря на запросы, сообщает российское посольство.

«Несмотря на неоднократные запросы посольства в британские правоохранительные органы, информации о возможном наличии среди пострадавших в ресторане Prezzo в Солсбери граждан России до сих пор предоставлено не было», – передает слова пресс-секретаря посольства России РИА «Новости».

Ранее посольство сообщало об отсутствии официального подтверждения того, что в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери могли пострадать россияне.

Перед этим Daily Mail со ссылкой на посетительницу итальянского ресторана Prezzo в английском Солсбери Аманду Ньютон сообщила, что вечером в воскресенье двое россиян почувствовали себя плохо за ужином. Ресторан немедленно решили закрыть.

В британской полиции уже заявили, что посетители ресторана не были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».