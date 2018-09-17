Российские дипломаты подключились к делу о новом отравлении в Солсбери

У российского посольства пока нет официального подтверждения того, что в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери могли пострадать россияне.

Дипломаты рассказали, что еще ночью связались с правоохранительными органами как в Лондоне, так и в графства Уилтшир, «чтобы подтвердить информацию о якобы наличии россиян среди пострадавших. Официального подтверждения от полиции пока нет», – приводит ТАСС слова представителя российского посольства в Лондоне.

Напомним, что Daily Mail со ссылкой на посетительницу итальянского ресторана Prezzo в английском Солсбери Аманду Ньютон сообщила, что накануне вечером «двум россиянам» стало плохо за ужином. Сразу после этого ресторан решили закрыть.

В британской полиции уже уверенно заявили, что посетители итальянского ресторана не были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Отметим, что к Солсбери приковано особое внимание после того, как 4 марта здесь были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.