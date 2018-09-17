Стало известно о критическом состоянии пострадавшего в Солсбери россиянина

Мужчина, госпитализированный в воскресенье с признаками отравления из ресторана Prezzo в британском Солсбери, находится в критическом состоянии, сообщил телеканал Sky News. По сведениям Daily Mail, пострадавшему мужчине 40 лет и он якобы россиянин.

По сведениям корреспондента телеканала Sky News, состояние пострадавшего мужчины критическое, однако в больнице не дают официальных комментариев, передает ТАСС.

Ранее Daily Mail сообщила, что в воскресенье вечером двое россиян почувствовали себя плохо во время ужина в ресторане Prezzo в Солсбери, после чего ресторан немедленно решили закрыть. Посольство России сообщило об отсутствии официального подтверждения от Британии сообщения о российском гражданстве пострадавших в Солсбери. Более того, Британия проигнорировала запросы России по новому инциденту в Солсбери.