В Кремле оценили сообщения о личностях Петрова и Боширова

Слова президента Владимира Путина о россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, которых Лондон обвинил в якобы отравлении Скрипалей, являются большим основанием для доверия, чем обезличенная информация, поступающая из разных источников, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Слова президента для меня являются большим основанием для доверия, чем обезличенная информация разного характера», – приводит его слова РИА «Новости».

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать разницу в словах президента и «расследования» о том, что информация об этих гражданах якобы засекречена, а номера их телефонов в карточке аналогичны телефонным номерам Министерства обороны.

После публикации Лондоном фотографий «подозреваемых» в якобы имевшем место отравлении Скрипалей президент Владимир Путин обратился к Боширову и Петрову, уточнив, что они являются гражданскими лицами. «Мы уже знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут», – сказал глава государства.

Вскоре после призыва Путина они связались с главным редактором RT Маргаритой Симоньян и дали ей интервью, в котором ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Боширов и Петров не годятся на роль «убийц из ГРУ».

Фантазии британских таблоидов, тем не менее, продолжились. В воскресенье они выпустили сразу несколько статей, в которых рассказали о «докторе Новичок» – сообщнике «отравителей» Скрипалей, назвали интервью Симоньян с Петровым и Бошировым «наказанием за проваленную операцию», а также сообщили, что в ночь перед атакой в Солсбери Боширов и Петров в отеле якобы накурились марихуаной и шумно развлекались с проституткой.