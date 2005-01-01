Петрову и Боширову помогал «доктор Новичок»

Британские спецслужбы разыскивают двух новых подозреваемых в причастности к «отравлению» Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок»; по информации следователей, сообщником подозреваемых в инциденте в Солсбери россиян Руслана Боширова и Александра Петрова мог быть «доктор Новичок» и «куратор» из посольства.

«Отравителей» Скрипалей сопровождали медик «доктор Новичок», а также четвертый человек, сотрудник посольства, который, по версии британских следователей, «защищал двух русских киллеров», пишет британская газета The Sunday Mirror.

По информации издания, задачей «доктора Новичок» было предотвращение заражения нервно-паралитическим веществом самих «отравителей», а также оказание им помощи без привлечения британских врачей и полиции в том случае, если заражение все-таки произойдет.

Источник издания утверждает, что «Петров и Боширов» могли встретиться с двумя другими подозреваемыми после регистрации в отеле City Stay в Восточном Лондоне. По его словам, «куратор» так называемых исполнителей якобы работал в посольстве. При этом не уточняется, о каком именно посольстве идет речь.

Ранее в воскресенье британская газета Daily Mail сообщила, что Руслан Боширов и Александр Петров в ночь перед атакой в Солсбери в отеле накурились марихуаной и шумно развлекались с проституткой. Другое британское издание, The Daily Telegraph, в свою очередь написало, что телевизионное интервью главреда RT Маргариты Симоньян с Петровым и Бошировым стало «наказанием за проваленную операцию».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Боширов и Петров не годятся на роль «убийц из ГРУ».