Телевизионное интервью главреда RT Маргариты Симоньян с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в якобы отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, стало «наказанием за проваленную операцию», пишет британское издание The Daily Telegraph.

Источники The Daily Telegraph утверждают, что Петрова и Боширова «принесли в жертву» за то, что они якобы оставили после себя «множество следов», в том числе попали в объективы камер наружного наблюдения, когда разгуливали по Солсбери, передвигались на общественном транспорте и оставили флакон с «Новичком».

Издание уверяет, что ГРУ (ныне – Главное управление Генштаба) якобы «находится в кризисе», так как другие ведомства будто бы обвиняют Главное разведуправление в том, что его сотрудники «зашли слишком далеко» с последствиями «попытки отравления» Скрипаля.

В четверг Руслан Боширов и Александр Петров дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян, в котором ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.

Ранее в воскресенье британская газета Daily Mail сообщила, что Руслан Боширов и Александр Петров в ночь перед атакой в Солсбери в отеле накурились марихуаной и шумно развлекались с проституткой.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Боширов и Петров не годятся на роль «убийц из ГРУ».