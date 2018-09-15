Лидер «Океана Эльзы» захотел пойти в политику

Лидер популярной украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил о готовности идти в политику.

Вакарчук на вопрос ведущего форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES), который проходит в Киеве, о том, готов ли он попасть под пристальное внимание СМИ, заявил, что «это не самый легкий вызов (...), когда начинаешь принимать участие в построении государства», передает РИА «Новости».

«Если вы к этому не готовы, то не надо даже сидеть в этом кресле, а я готов (...). Если на кону стоит будущее твоей страны и ты хочешь его изменить, а потом говорить «я не готов» к тому, чтобы открылась твоя частная жизнь, тогда не надо об этом говорить вообще», – добавил музыкант.

Ранее Вакарчук вошел в число самых влиятельных людей Украины. В июне он призвал украинскую молодежь не бояться менять систему и выступать против официального Киева.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Вакарчук неожиданно стал новой «звездой» украинской политики.