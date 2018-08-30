Составлен рейтинг самых влиятельных людей Украины

Издание «Новое время» в двенадцатый раз при участии 83 экспертов составило рейтинг ста самых влиятельных людей на Украине, большинство мест заняли чиновники и миллиардеры.

Наиболее влиятельной фигурой в стране, согласно рейтинг «Нового времени», оказался президент Петр Порошенко. Второе место занял олигарх Ринат Ахметов, который уже много лет занимает верхние строчки в списках самых богатых людей Украины. Третьим по влиятельности оказался глава МВД Арсен Аваков.

В пятерку также вошли также лидер электоральных симпатий, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и совладелец одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины «Приват» Игорь Коломойский, передает ТАСС.

Примечательно, что в топ-100 самых влиятельных фигур на Украине попала посол США Мари Йованович, которая оказалась на 18-й позиции. Она сильно опередила главу МИД Павла Климкина, занявшего только 96 строчку.

В число самых влиятельных также попали лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (11 место) и глава непризнанного Киевского патриархата Филарет (30 место).

Ранее в четверг российская версия делового журнала Forbes представила первый рейтинг самых влиятельных россиян.