Forbes назвал самых влиятельных россиян

Российская версия делового журнала Forbes представила первый рейтинг самых влиятельных россиян.

В список вошли 100 человек. Первую строчку рейтинга «автоматически» занял президент России Владимир Путин, «как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира» по версии американского Forbes.

Кроме президента в первую пятерку вошли глава правления Сбербанка Герман Греф, председатель правления Газпрома Алексей Миллер, главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин и председатель правительства Дмитрий Медведев.

В 10-ку также попали гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, глава Банка России Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

В июле Forbes составил рейтинг российских знаменитостей, лидером которого стал капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.