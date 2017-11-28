Лидер «Океана Эльзы» рассказал о главных страхах Киева

Лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук на выпуске Украинской академии лидерства призвал украинскую молодежь не бояться менять систему и выступать против официального Киева.

«Эту систему (государственной власти на Украине – прим. ВЗГЛЯД) лучше всего характеризует слово «страх». Она боится всего на свете – она боится своих избирателей, она боится не выиграть следующие выборы, она боится потерять деньги, которые были украдены», – приводит его слова «Радио Свобода».

По словам Вакарчука, Киев испытывает страх перед международными организациями, Россией и США, Евросоюзом и Китаем. «Она боится всех», – заметил лидер «Океана Эльзы».

Музыкант уверен, что больше всего Киев боится активной украинской молодежи, потому что она «настоящая», «мудрая» и «свободная».

Вакарчук заявил, что украинцы должны открыть охоту на нечистоплотных чиновников-коррупционеров и позорить их желание «держаться за все плохое». «Вы должны стать охотниками и должны чувствовать страх этой жертвы, по которой вы охотитесь. Пусть они знают, что вы знаете, что они должны уйти», – сказал музыкант.

Отмечается, что на выпуске Академии присутствовали послы США, ЕС, Канады, Бельгии, а также врио главы миндзрава Украины Ульяна Супрун.

Украинская академия лидерства, в которой Вакарчук является членом набсовета, – это образовательная программа развития для выпускников школ.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Вакарчук неожиданно для многих стал новой «звездой» украинской политики.