Обаму просили помешать россиянам «украсть Украину»

В 2013 году один из членов лоббистской кампании Пола Манафорта передал Бараку Обаме, занимавшему тогда пост президента США, просьбу «не позволить россиянам украсть Украину у Запада», пишут СМИ.

Politico ссылается на документы суда. По данным издания, повестка данного лоббиста на встрече не была раскрыта, но экс-журналист Алан Фридман проинформировал Манафорта о том, что «послание доставлено» Обаме и вице-президенту США Джо Байдену.

Издание сообщает, что встреча прошла 16 мая 2013 года, передает РИА «Новости».

Фридман участвовал в кампании по лоббированию в США интересов экс-президента Виктора Януковича. К кампании также привлекались бывшие европейские политики.

Politico пишет, что Манафорту удалось выйти на верхушку американской администрации.

Имя лоббиста не сообщается. По данным издания, в тот день состоялась встреча Обамы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На встрече присутствовали премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

Напомним, бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором США Робертом Мюллером. Манафорт признал себя виновным в преступном сговоре, а также в сговоре по воспрепятствованию правосудию.