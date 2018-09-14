Манафорт заключил сделку со следствием

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором США Робертом Мюллером.

Судья сообщил, что Манафорту грозит 10 лет лишения свободы после того, как он признал себя виновным в двух преступлениях, передает Reuters.

Судья выяснял у Манафорта, понимает ли он условия соглашения, заключенного с обвинением.

Сделка с Мюллером не связана с расследованием вмешательства в американские выборы в 2016 году, передает РИА «Новости».

Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения, что позволит ему избежать второго судебного процесса.

В суде в Виргинии Манафорта ранее уже признали виновным по восьми пунктам финансовых преступлений. 10 лет заключения, о котором заявил судья, говорит о том, что все назначенные ему сроки 69-летний Манафорт будет отбывать одновременно. Примерное поведение в тюрьме сможет освободиться уже через несколько лет.

В Вашингтоне 24 сентября начнется второй суд над Манафортом. Его обвиняют в «сговоре против США», отмывании денег, даче ложных показаний, а также нарушении законов США при лоббировании интересов Украины.