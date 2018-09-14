Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт признал себя виновным по двум пунктам обвинения.

Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно перед этим, на такой шаг Манафорт пошел, чтобы избежать второго процесса по своему делу.

Соответствующее предложение Манафорту подал в суд спецпрокурор Роберт Мюллер, передает РИА «Новости».

В представленной суду бумаге экс-руководитель штаба Трампа признается в преступном сговоре, а также в сговоре по воспрепятствованию правосудию.

Ранее СМИ сообщали, что Манафорт согласился признать себя виновным. В публикациях говорилось, что политик решил признать себя виновным, чтобы смягчить наказание.