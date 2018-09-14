Манафорт согласился признать себя виновным

Пол Манафорт, который возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа, решил признать в суде США вину в обмен на смягчение наказания, сообщают СМИ.

Источники не уточняют, идет ли речь о сотрудничестве с прокуратурой, или Манафорт просто решил избежать лишнего стресса и расходов.

Указывается, что защита Манафорта в четверг четыре часа обсуждала с командой спецпрокурора Роберта Мюллера планируемую сделку, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

В Вашингтоне 24 сентября начнется второй суд над Манафортом.

Его обвиняют в «сговоре против США», отмывании денег, даче ложных показаний, также нарушении законов США при лоббировании интересов Украины.