Недельная инфляция в России осталась нулевой

Росстат сообщил, что с 4 по 10 сентября инфляция в России вторую неделю подряд сохраняется нулевой, а потребительские цены выросли на 2,3% с начала года.

За прошлую неделю цены выросли на куриные яйца (2,6%), пшено (1,6%), свинину (0,7%), а также баранину, колбасные изделия, сметану, творог, стерилизованное молоко, сахар, вермишель и маргарин (0,2-0,3%). При этом гречневая крупа стала дешевле на 0,3%, неразделанная мороженая рыба – на 0,2%, а пастеризованное молоко – на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,9%. Подешевели морковь (7,3%), картофель (5,2%), лук (3,5%) и яблоки (3,4%). А выросли цены на огурцы (0,3%) и помидоры (0,1%).

На неделе с 28 августа по 3 сентября инфляция в России также оставалась нулевой, а еще неделей ранее ускорялась до 0,1%.

По-прежнему практически без изменений остаются цены на бензин, а стоимость дизельного топлива выросла на 0,1%, сообщает РИА «Новости».