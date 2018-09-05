Недельная инфляция в России замедлилась до нуля

Росстат сообщил, что с 28 августа по 3 сентября инфляция в России замедлилась до нуля, а потребительские цены выросли на 2,3% с начала года.

За прошлую неделю цены выросли на куриные яйца (1,6%), пшено (1,3%), свинину (1,1%), а также говядину, баранину, колбасную продукцию, пастеризованное молоко, сахар и карамель (0,2-0,3%). При этом гречневая крупа стала дешевле на 0,5%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,2%. Подешевели морковь (7,8%), картофель (5,4%), лук (4,7%). А цены на белокочанную капусту увеличились на 1,6%.

До 13 августа четыре недели подряд инфляция также сохранялась нулевой, а с 14 по 27 августа она ускорилась до 0,1%.

По-прежнему практически без изменений остаются цены на бензин и дизельное топливо, сообщает РИА «Новости».