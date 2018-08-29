В России ускорилась инфляция

После того, как инфляция до 13 августа была нулевой, она ускорилась до 0,1%, потребительские цены увеличились на 2,4%.

За неделю с 21 по 27 августа выросли цены на свинину и пшено (выше на 1,2%), куриные яйца (0,5%), говядину, баранину, курицу, мясные консервы, подсолнечное масло, ржаной хлеб, макароны и соль (0,2 – 0,3%).

В то же время снизились цены на некоторые овощи: морковь подешевела на 7,3%, картофель – на 5%, лук – на 2,6%.

Практически не изменились цены на бензин и дизельное топливо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.