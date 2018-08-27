Рыбий мор начался на Украине

В девяти регионах Украины с начала года наблюдается массовая гибель водных живых ресурсов, сообщила Ассоциация рыболовов страны.

Речь идет о Киевской, Черкасской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Житомирской и Полтавской областях, пишет «Таймер».

Подчеркивается, что «массовая гибель рыбы» является результатом человеческой деятельности, «у каждого случая есть конкретное человеческое имя».

В частности, рыболовы указывают на халатное отношение к водоемам, плохую работу природоохранных структур, попадание в воду бытовых и производственных стоков, а также химикатов с полей. Кроме того, свою роль сыграли аномальная жара и маловодный год. В результате наблюдается резкое снижение уровня кислорода в воде, заявила ассоциация.

В ассоциации сообщили, что за минувший год оказались отравлены все или почти все биоресурсы 1,2 тыс. водоемов, признаки мора наблюдались еще в 980 водоемах, которым в связи с природными условиями требовалась, но не была оказана помощь природоохранных структур.

В феврале сообщалось, что рыба оказалась недоступна большинству украинцев, которые тратят на еду меньше всех в Европе.