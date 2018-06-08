Главы генштабов России и США обсудили урегулирование в Сирии

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил в Хельсинки с американским коллегой Джозефом Данфордом урегулирование кризиса в Сирии, а также снижение напряженности в Европе, сообщили в Минобороны.

«Стороны обсудили различные аспекты урегулирования кризиса в Сирии, включая вопросы двусторонних отношений и предотвращения инцидентов», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Также отмечается, что участники встречи «отметили важность скорейшей стабилизации ситуации в Сирийской Арабской Республике», а также «затронули темы снижения напряженности и обеспечения безопасности в Европе».

Встреча, как заверили в российском военном ведомстве, носила конструктивный характер.

Накануне СМИ анонсировали встречу Данфорда и Герасимова по сирийской проблематике. До стороны встречались 21 марта. До этого Герасимов созванивался с Данфордом 13 марта, главной темой разговора также стала ситуация в Сирии.