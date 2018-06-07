Анонсирована встреча начальников Генштабов России и США

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд и начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов встретятся в Хельсинки в пятницу, 8 июня, сообщили СМИ.

Как передает Reuters со ссылкой на заявление Сил обороны Финляндии,, военачальники также отдельно встретятся с президентом Финляндии Саули Ниинисте и командующим Силами обороны Финляндии Ярмо Линдбергом, передает ТАСС.

Напомним, 21 марта глава российского Генштаба Валерий Герасимов обсудил по телефону с председателем комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии и другие темы, представляющие взаимный интерес.