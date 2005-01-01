Германия и Франция раскритиковали Трампа перед саммитом G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил с резкой критикой внешней политики президента США Дональда Трампа, а президент Франции Эмманюэль Макрон напомнил, что рынок шести стран G7 крупнее американского.

Маас заявил, что выход из Парижского соглашения по климату, отказ от ядерной сделки с Ираном и таможенная политика США являются односторонними решениями Вашингтона, которые вредят Европе, передает Deutsche Welle со ссылкой на издание Süddeutsche Zeitung.

Он подчеркнул, что Трамп исходит исключительно из американских интересов и проводит политику, при которой одно государство ставится превыше другого.

«Ничто из этого не сделает мир более хорошим, безопасным и мирным», – предостерегает глава МИД Германии.

Он предложил искать новых партнеров, упоминая, в частности, Канаду, страны Африки, Азии и Латинской Америки.

«Рынок всех шести стран G7, помимо США, в сумме больше американского, об этом не надо забывать», – написал в своем Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он добавил, что торговые войны ни для кого не хороши, «начиная с американских рабочих». «Изоляционизм плох для американцев. Я думаю, президент Трамп знает это», – отметил французский лидер в своей записи.

Президент Франции также заявил, что в случае необходимости соглашение по итогам саммита может быть подписано и без участия США – шестью странами «большой семерки».

Саммит стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) пройдет в Квебеке 8–9 июня. Ожидается, что на мероприятии пойдет речь о проблемах свободной торговли и сотрудничества стран G7 на международной арене, а также о мерах по защите климата.

При этом по всем темам между США и остальными странами имеются серьезные разногласия.

Эксперты полагают, что, учитывая непредсказуемость Трампа, существует вероятность отказа США от участия во встрече лидеров ведущих индустриальных стран.

Об этом, в частности, заявили Роланд Пэрис – бывший ведущий советник по внешнеполитическим вопросам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также Дэниэл Прайс – американский политик-демократ, в прошлом представитель Джорджа Буша-младшего на саммитах G8 и G20.

Пэрис отметил, что введенные США пошлины на сталь и алюминий, которые коснулись и Канады, показывают явные разногласия между администрацией Трампа и правительством Трюдо.

«Я думаю, что сейчас сложилась ситуация, какой еще не было в истории канадско-американских отношений. Между этими двумя странами и раньше возникали напряженные моменты, но никогда власти США не рассматривали канадский импорт как угрозу для своей национальной безопасности», – сказал эксперт.

Прайс выразил надежду, что в ходе саммита удастся наладить «честный и открытый обмен мнениями», а президент США поймет то, «насколько деструктивны совершаемые им шаги, (...) какой раскол они вносят в отношения стран».

«Это стало бы большим успехом», – добавил он.

Напомним, США фактически оказались в изоляции среди партнеров по G7 после введения пошлин на сталь и алюминий.

Так, Еврокомиссия объявила о введении пошлин на импортные американские товары уже в начале июля 2018 года, а канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу проявить настойчивость на фоне попыток президента США Дональда Трампа изменить установленный мировой порядок.

Появились и данные о том, что Франция не будет подписывать совместное заявление по итогам саммита G7, пока существуют разногласия с США, а Трамп и премьер Британии Тереза Мэй отказались проводить двусторонние переговоры из-за неприязненных личных отношений.