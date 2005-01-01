Трамп назвал худшие в истории США торговые сделки

Американский президент Дональд Трамп назвал две худшие из когда-либо заключенных Вашингтоном торговых соглашений и призвал заменить их справедливыми договоренностями.

«НАФТА – это бедствие, ВТО – это бедствие», – приводит его слова ТАСС.

Трамп отметил, что список соглашений, которые «крайне несправедливы по отношению к стране, рабочим и компаниям» США, не ограничивается только НАФТА и ВТО. Он пообещал, что власти США в кратчайшие сроки внесут в них коррективы.

Ранее Трамп допустил возможность сворачивания Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), заключенного в 1992 году, и перехода на двусторонние торговые соглашения с Канадой и Мексикой. Трамп также рассказал об условиях, на которых будет согласен продлить НАФТА. Президент США хочет вывести страну из НАФТА, так как из-за этого соглашения, по оценке американского лидера, США потеряли более четверти рабочих мест в промышленности.