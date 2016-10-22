Трамп выдвинул условие продления соглашения о ЗСТ с Канадой и Мексикой

Американский президент Дональд Трамп рассказал об условиях, на которых будет согласен продлить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА); заявление лидера США передано напрямую канадскому премьеру Джастину Трюдо.

Трамп подчеркнул, что «за счет Соединенных Штатов на протяжении многих десятилетий в сфере торговли [другие страны] получали выгоду». «Этому настал конец», – приводит его слова ТАСС.

«Соединенные Штаты согласятся на честную сделку, или никакой сделки вообще не будет», – подчеркнул Трамп.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году.

Трамп хочет вывести США из НАФТА, так как из-за соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, подписанного в 1992 году и вступившего в силу в 1994 году, по оценке американского лидера, США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. Соответствующие переговоры с Канадой и Мексикой продолжаются с августа 2017 года.