Вашингтон пригрозил выйти из НАФТА

Если Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) не пересмотрят, США выйдут из него, заявил глава минфина страны Стивен Мнучин.

«Мы ожидаем, что оно будет пересмотрено, или мы выйдем», – приводит его слова ТАСС.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью Wall Street Journal увязал с переговорами по НАФТА вопрос об оплате Мексикой стены на границы с США. Трамп считает, что США «заключат хорошую сделку по НАФТА», в результате которой «Мексика заплатит» за стену.

«Я, скажем, возьму небольшой процент из тех денег (от сделки по НАФТА), они пойдут на строительство стены», – сказал Трамп, также заявив, что США могут выйти из соглашения.

Он отметил, что приближающиеся выборы в Мексике затрудняют переговоры.