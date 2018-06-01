Трамп пригрозил разорвать договор о ЗСТ с Канадой и Мексикой

Американский президент Дональд Трамп допустил возможность сворачивания Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), заключенного в 1992 году, и перехода на двусторонние торговые соглашения с Канадой и Мексикой.

«Для Соединенных Штатов это ужасная сделка, люди начинают это видеть», – передает ТАСС слова Трампа.

Он заявил, что каждый год Штаты теряют в двусторонней торговле с Мексикой больше 100 млрд долларов, а также «много миллиардов» в торговле с Канадой.

«Если честно, я был бы не против того, чтобы <...> была отдельная сделка с Канадой и отдельная сделка с Мексикой», – добавил Трамп.

Накануне Трамп рассказал об условиях, на которых будет согласен продлить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Заявление лидера США передано напрямую канадскому премьеру Джастину Трюдо.

Напомним, Трамп хочет вывести США из НАФТА, так как из-за соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, заключенного в 1992 году и вступившего в силу в 1994 году, по оценке американского лидера, США потеряли более четверти рабочих мест в промышленности.