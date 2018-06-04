Названы последствия торговой войны Трампа для США

Развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война для поддержки американского рынка труда на самом деле негативно скажется на американских рабочих, пишет Business Insider.

Издание ссылается на ряд экономистов, которые уверены, что американские пошлины на сталь и алюминий могут повлечь за собой потерю сотен тысяч рабочих мест, передает РИА «Новости».

Также отмечается, что ограничительные меры приведут к подорожанию металлов, что должно порадовать их производителей, но для компаний, потребляющих сталь и алюминий, новые цены могут создать проблемы. В частности, эти предприятия будут вынуждены искать способы уменьшить издержки, и в большинстве случаев это будет проявляться в сокращениях рабочих.

В то же время исследование консалтинговой группы Trade Partnership показало, что пошлины позволят создать более 25 тыс. новых рабочих мест. С другой стороны, потери будут гораздо ощутимее.

«Тарифы и ответные меры увеличат количество рабочих мест в предприятиях по производству стали и цветных металлов (в первую очередь алюминия) на 26 346 мест, но приведут к потере 495 136 рабочих мест в других секторах экономики и в общем потери составят около 470 тысяч мест», – говорится в документе.

На прошлой неделе американский бизнес предупредил, что введение пошлин обернется серьезными последствиями для самих США.

Кроме того, Штаты развязали торговую войну с Китаем, потребовав от Пекина сократить дефицит торговли на 200 млрд долларов (сейчас он составляет 335 млрд). В Белом доме сообщали, что США и Китай договорились выровнять торговый баланс, при этом Китай «значительно увеличит закупки товаров и услуг из США». Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала сообщения о том, что Трамп заставил Китай пойти на существенные уступки.