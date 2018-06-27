Гройсман заявил об энергетической зависимости Европы из-за «Северного потока – 2»

Украинский премьер Владимир Гройсман, выступая на международной конференции по вопросам ускорения реформ на Украине «Движущая сила изменений» в Копенгагене, заявил, что «Северный поток – 2» создает условия для энергетической зависимости в Европе.

По словам Гройсмана, Украина сделала определенные шаги и открыла новые возможности для достижения независимости в сфере энергетики. Вместе с тем, продолжил он, наблюдается создание условий энергетической зависимости для Европы в связи с проектом газопровода «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

По словам украинского премьера, в целом «реформы проводятся в сложной ситуации» в условиях наследия советских времен, и приоритетами последнего времени стали преобразования в сфере образования, здравоохранения, приватизации, пенсионной системы, закладываются механизмы борьбы с коррупцией. Украинский премьер признал, что в работе над реформами есть проблемы и что осуществление реформ на практике остается важной задачей.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая на конференции, заметила, что инвестиционное содействие ЕС для реформирования на Украине является крупнейшим в истории союза, предоставленным отдельной стране за последние годы. ЕС, по ее словам, продолжит поддерживать реформы на Украине.

Одним из организаторов конференции в Копенгагене стало правительство Дании для укрепления диалога между Украиной и международным сообществом, а также ознакомления с планами страны по дальнейшему реформированию. Участие в конференции принимают делегация из Украины, главы МИД из около десяти стран-членов ЕС, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Первая подобная конференция по реформам на Украине прошла в прошлом году в Лондоне.

Между тем, гендиректор французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне заявил, что европейские страны нуждаются в газе, который будет поступать по «Северному потоку –2».