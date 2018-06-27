Глава Total заявил о необходимости строительства «Северного потока – 2»

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27 июня, среда  |  Последнее обновление — 09:02  |  vz.ru
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Даже бегство инвесторов приносит пользу России

Массового бегства инвесторов из российских облигаций не ждутФото: Людмила Пахомова/фотохроника ТАСС
Иностранцы бросились распродавать российские облигации федерального займа (ОФЗ). Иначе говоря, Россия теряет зарубежные инвестиции, и если бы не бегство инвесторов, за доллар сегодня давали бы не больше 50 рублей. И все же, как ни парадоксально, столь неприятная ситуация все равно приносит огромные дивиденды России. Подробности...
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Что общего между Николаем Вторым и Сталиным

Два верховных главнокомандующих русскими армиями в ходе двух мировых войнФото: Global Look Press, Yevgeny Khaldei /Voller Erst/DPA/
Zentralbild/Global Look Press
Среди политических фигур начала 20-го века наибольшую симпатию у россиян вызывают Николай Второй и Иосиф Сталин – показал опрос, проведенный ВЦИОМ. При этом царь оказался даже популярней вождя – и симпатия одновременно к ним обоим вскрывает суть национального самосознания. В этом нет раздвоения, потому что их ценят за одно и то же. Подробности...
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У российской медицины нет возможности бороться с новой болезнью

«В нормальной семье игроман появиться не может», – утверждает МирошниченкоФото: Mirafoto/Imagebroker/Global Look Press
ВОЗ наконец-то признала зависимость от видеоигр болезнью, но как опасную социальную проблему ее осознали гораздо раньше. И хотя игроманов в России больше, чем наркоманов, их практически никто не лечит. О том, что изменит решение ВОЗ и как победить игроманию, газета ВЗГЛЯД поговорила с автором реабилитационной программы «Вне игры» Иваном Мирошниченко. Подробности...
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Зачем представители военных разведок стран НАТО собрались в Киеве

Фигура Вадима Скибицкого (слева) в качестве модератора форума говорит о многом Фото: gur.gov.ua
На Украине прошла встреча разведок девяти стран по теме «российской агрессии». Во встрече, в частности, приняли участие представители США, Канады, Турции, Франции и Румынии. Известно, что готовили этот форум в авральном режиме. Что может означать его проведение и к чему теперь нужно готовиться России? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Три главных ошибки наших западников

Сергей Худиев, публицист, богослов
Интервью Улицкой, где она говорила об отсталости России, вызвало немалое раздражение. Но нам стоит скорее не раздражаться, а понять. О чем все это? Что вообще люди имеют в виду, когда говорят, что «Россия отстала»? Подробности...
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Если Россия отстала на 150 лет от Европы, то надо в трибунал дело передать

Захар Прилепин, писатель
Все обсуждают Улицкую, которая сказала, что Россия отстала от Европы на 150 лет. А лично Улицкая отстала от, скажем, Бегбедера на 150 лет или нет? А Украина – она как? Много вопросов. Подробности...
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Матч с Уругваем даст сборной больше, чем два предыдущих, вместе взятых

Дмитрий Пугаченко, журналист
После двух красивых побед над Саудовской Аравией и Египтом российские футболисты получили в Самаре настоящую отрезвляющую оплеуху. Поражение стало следствием как индивидуальных ошибок россиян, так и убийственного невезения. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Самые красивые болельщицы ЧМ-2018

      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
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      Обсуждение: 6 комментариев

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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          Глава Total заявил о необходимости строительства «Северного потока – 2»

          27 июня 2018, 08:18

          Текст: Алина Назарова

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          Европейские страны нуждаются в газе, который будет поступать по «Северному потоку –2», заявил гендиректор французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне.

          О необходимости реализации проекта «Северный поток – 2» Пуянне заявил на газовом форуме в американской столице, передает РИА «Новости».

          «Я рискую, говоря об этом здесь в Вашингтоне, но реальность такова, что нам нужен сжиженный природный газ из США и регазификационные терминалы, но нам нужен и газ, который придет по трубам с другой стороны, поскольку будет иметь место дефицит газа», – сказал Пуянне.

          Днем ранее он заявил, что в ближайший год российская экономика будет развиваться в позитивном ключе на фоне прогресса в энергетической отрасли и роста цен.

          Тем временем премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что в парламент королевства внесены законодательные инициативы, которые позволят наложить вето или же задержать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток – 2».

          Между тем, ФинляндияГермания и Швеция уже выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода.


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