Глава Total заявил о необходимости строительства «Северного потока – 2»

Европейские страны нуждаются в газе, который будет поступать по «Северному потоку –2», заявил гендиректор французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне.

О необходимости реализации проекта «Северный поток – 2» Пуянне заявил на газовом форуме в американской столице, передает РИА «Новости».

«Я рискую, говоря об этом здесь в Вашингтоне, но реальность такова, что нам нужен сжиженный природный газ из США и регазификационные терминалы, но нам нужен и газ, который придет по трубам с другой стороны, поскольку будет иметь место дефицит газа», – сказал Пуянне.

Днем ранее он заявил, что в ближайший год российская экономика будет развиваться в позитивном ключе на фоне прогресса в энергетической отрасли и роста цен.

Тем временем премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что в парламент королевства внесены законодательные инициативы, которые позволят наложить вето или же задержать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток – 2».

Между тем, Финляндия, Германия и Швеция уже выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода.