Глава Total сделал прогноз развития российской экономики

В ближайший год российская экономика будет развиваться в позитивном ключе на фоне прогресса в энергетической отрасли и роста цен, заявил гендиректор французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне.

Пуянне заявил, что «перспективы скорее позитивные», так как «все цены растут, добывающая промышленность и энергетическая индустрия развиваются», передает RT.

Он подчеркнул, что компания продолжит инвестировать в Россию, несмотря на санкции.

«Мы будем инвестировать, (...) мы продемонстрировали это относительно проекта «Ямал СПГ», – сказал Пуянне, отметив, что подписанное с ПАО «Новатэк» соглашение также говорит о перспективах сотрудничества.

Ранее Пуянне предсказал рост цен на нефть до 100 долларов за баррель. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о появившихся признаках конца эпохи дешевой нефти.