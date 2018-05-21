Появились доказательства конца эпохи дешевой нефти

Нефть марки Brent в последнее время показала длительный рост, который привел к цене в 80 долларов за баррель; однако возможно более важные тенденции произошли в скрытом мире «форвардных цен», которые могут свидетельствовать о конце эпохи низкой стоимости черного золота, пишут СМИ.

Некоторые инвесторы делают ставку на то, что ценовая мантра «ниже и дольше», которая описывала ситуацию на рынке нефти, когда стоимость черного золота в течение длительного времени будет оставаться невысокой, больше не будет актуальна, пишет Bloomberg.

Речь идет о «форвардных ценах» на нефть – пятилетней предварительной стоимости Brent. В последние полтора года она была привязана к жесткой отметке в 55-60 долларов за баррель, однако за последний месяц резко подскочила: в пятницу торги закрылись уже на отметке 63,50 доллара, пишет портал.

Аналитик рынка Energy Aspects Ltd. Ясир Эльгинди заметил, что сообщество инвесторов окончательно ставит под сомнение тезис «ниже и дольше», который был придуман исполнительным директором BP Бобом Дадли в начале 2015 года для предупреждения о затяжном периоде дешевой нефти. При этом сам Дадли пояснял, что имел в виду цены «ниже и дольше», но «не навсегда».

Обычно текущая стоимость нефти может сильно колебаться, в то время как пятилетние форвардные цены обычно торгуются в более узком диапазоне, опираясь на более долгосрочные прогнозы по предложению и спросу.

Среди причин внезапного роста форвардных цен называет более быстрое потребление нефти, чем ожидалось, и снижение инвестиций в нефтяную отрасль.

При этом инвесторы считают, что рост форвардных цен на нефть более впечатляет, чем повышение спотовых цен на Brent до 80 долларов. Цена на поставку в декабре 2022 года выросла на 10% с начала месяца до почти 64 долларов за баррель, а в декабре 2023 года - выше 63 долларов за баррель.

Ранее Bloomberg также сообщал, что ряд банков, среди которых Barclays Plc и Morgan Stanley, на прошлой неделе повысили свои прогнозы по Brent, а главный исполнительный директор Total SA Патрик Пуянне сказал, что не увидится, если цены достигнут 100 долларов за баррель.

В понедельник утром нефть Brent поднялась выше 79 долларов за баррель.