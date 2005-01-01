Глава Total не исключил роста цен на нефть до 100 долларов за баррель

Гендиректор французской корпорации Total Патрик Пуянне допускает в ближайшие месяцы возможность роста цен на нефть до 100 долларов за баррель, сообщает Agence France-Presse.

Как отметил Пуянне, «на рынках существует сильный спрос, ОПЕК и Россия эффективно проводят свою политику, а вдобавок к этому появляются сообщения по поводу Ирана, которые еще сильнее поднимают цены», передает ТАСС.

«Я не удивлюсь, если в ближайшие месяцы баррель нефти будет стоить 100 долларов», – добавил глава Total.

Напомним, в четверг стоимость нефти марки Brent впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель. До этого американский банк Morgan Stanley спрогнозировал рост цен на нефть марки Brent к 2020 году до 90 долларов за баррель.