Цена барреля нефти Brent превысила 79 долларов

Стоимость нефти растет на фоне перемирия в торговой войне США и Китая и венесуэльских выборов; кроме того, участники рынка ждут встречи министров энергетики России и Саудовской Аравии на Петербургском международном экономическом форуме.

Котировка июльских фьючерсов на нефть Brent утром в понедельник, 21 мая, поднялась на 0,58 доллара (0,74%) – до 79,09 доллара за баррель. В прошлую пятницу стоимость Brent 78,51 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

WTI подорожала на 0,54 доллара (0,76%) – до 71,82 доллара за баррель. К концу прошлой недели она стоила 71,28 доллара.

Ранее гендиректор французской корпорации Total Патрик Пуянне предсказал цен на нефть до 100 долларов за баррель.