США усилят береговую охрану Грузии двумя сторожевыми катерами

Два сторожевых катера типа Island будут переданы США службе береговой охраны Грузии в ближайшее время, заявил начальник пограничной полиции МВД Грузии Темури Кекелидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

В интервью журналу «Арсенали» Кекелидзе подчеркнул, что «начата модернизация флота береговой охраны для улучшения контроля за морскими границами».

«Сторожевые катера, которые мы получим, отличаются большей функциональностью по сравнению с имеющимися плавсредствами», – отметил он.

«Идет работа по модернизации других плавсредств, по оптимизации всей службы, технологическому переоснащению», – сообщил Темури Кекелидзе.

США в течение нескольких лет помогают в оснащении службы береговой охраны Грузии. Напомним, что страна не имеет отдельно военно-морских сил, а в целом ее военный флот серьезно пострадал во время войны с Россией в 2008 году.

Уже после войны США профинансировали установку четырех РЛС на побережье Черного моря в Грузии и создание оперативного центра береговой охраны в Супсе, а также стоянку катеров в Батуми.