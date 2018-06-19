Появились данные о состоянии здоровья обратившегося в онкоцентр Кобзона

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон находится дома и чувствует себя нормально, сообщила его сестра Гелена.

«Иосиф дома, все нормально. Ничего страшного не было, просто вирусная инфекция», – цитирует сестру Кобзона РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что 80-летний Иосиф Кобзон обратился в онкологический центр в Москве в связи с ухудшением самочувствия. При этом супруга Кобзона рассказала, что состояние здоровья ее мужа не ухудшалось.

На протяжении многих лет Кобзон борется с онкологическим заболеванием. В апреле его госпитализировали из-за нарушений в работе сердца.