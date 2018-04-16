Кобзона госпитализировали

Народный артист СССР, певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон попал в больницу, сообщили знакомые с ситуацией источники.

Как сообщает телеканал РЕН, в понедельник, 16 апреля, 80-летнего Кобзона положили в одну из клиник Москвы предположительно из-за нарушения ритма сердца.

Информацию о госпитализации парламентария подтвердила его помощница. По ее словам, Кобзон проходит плановое обследование.