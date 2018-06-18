Кобзон госпитализирован в онкоцентр

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон обратился в онкологический центр в Москве, сообщают СМИ. Супруга Кобзона Нинель рассказала о его самочувствии.

О госпитализации Кобзона в связи с ухудшением самочувствия сообщил Telegram-канал «112».

Супруга Кобзона рассказала телеканалу «360», что состояние здоровья ее мужа не ухудшалось.

СМИ сообщили, что российский эстрадный певец Иосиф Кобзон обратился в онкологический центр. Состояние его здоровья не ухудшалось, рассказала «360» его супруга Нинель. «Хорошо, нормально здоровье. (…) Все по плану, все в порядке», – сказала она.

Кобзон на протяжении многих лет борется с онкологическим заболеванием. В апреле артиста госпитализировали, как сообщалось, из-за нарушений в работе сердца.