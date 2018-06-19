В ОП призвали уточнить юридический статус блогеров как новых СМИ

Telegram как наиболее активная медиа-площадка, фактически работает как многоканальное СМИ, но на его деятельность никак не влияют те структуры, которые регулируют детальность прессы, – сказал газете ВЗГЛЯД зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Константин Комков.

Telegram как наиболее активная медиа-площадка, фактически работает как многоканальное СМИ, но на его деятельность никак не влияют те структуры, которые регулируют детальность прессы, – сказал газете ВЗГЛЯД зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Константин Комков.

Во вторник в Общественной палате состоялся круглый стол по теме «Современные медиа – глобальный масштаб, национальные интересы». Участники обсудили тему трансформации прессы, а также актуальные тенденции и глобальные вызовы журналистскому сообществу.

В числе прочих, обсуждался вопрос необходимости регламентирования деятельности новых медиа и, в частности, блогеров.

«Тот же самый Telegram как наиболее активная медиа-площадка фактически работает как многоканальное СМИ с десятками тысяч подписчиков. Но на его деятельность никак не влияют те структуры, которые регулируют детальность средств массовой информации», – отмечает зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Константин Комков.

«То же самое связано с работой медиа во время выборов. Журналисты вынуждены работать в жестких рамках, соблюдая каждый нюанс законодательства. В то же время социальные сети ничем не ограничены и позволяют себе делать различного рода провокации. В конце 90-х так использовался весь интернет, сейчас – соцсети и социальные медиа», – отметил Комков.

«Вопрос нужно прорабатывать. Мы не предлагаем что-либо запрещать, но предлагаем регулировать и регламентировать. Как это сделать? Мы сейчас обсуждаем на всех уровнях, в том числе и сегодня на круглом столе. Нам требуется понять и определить, кто такие блогеры, что такое социальные медиа и пойти по пути легализации их деятельности», – считает замглавы комиссии Общественной палаты.