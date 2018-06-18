В парламенте Британии потребовали существенно увеличить расходы на оборону

Комитета палаты общин по обороне в своем докладе заявил, что власти Британии должны увеличить ежегодные расходы на нужды армии на 17 млрд фунтов стерлингов (22,5 млрд долларов).

Комитет парламента призвал британское правительство повысить военные ассигнования до уровня «примерно в 3% ВВП, чего Соединенное Королевство придерживалось в середине 1990-х гг.», передает ТАСС со ссылкой на The Times.

Увеличение до этого уровня, по мнению главы комитета Джулиана Льюиса, позволит «создать устойчивую основу для оборонной стратегии с целью отражения новых угроз и ликвидации финансовых «черных дыр».

«[Поддержание] обороноспособности постоянно называют первой обязанностью правительства. Модернизация оборонной программы – это возможность кабинета продемонстрировать то, что его слова не расходятся с делом», – сказал он.

Депутаты отметили, что повышать финансирование в первую очередь необходимо для улучшения способности ВС отслеживать подлодки противников, вести огонь с фрегатов и эсминцев крылатыми ракетами, а также развертывать боевые подразделения в период конфликтов. «Сейчас в британской армии ощущается серьезная нехватка брони, бронетехники и артиллерии», – сказано в докладе.

В мае палата община в докладе сообщала, что план министерства обороны Великобритании по оснащению вооруженных сил Королевства новой военной техникой нереалистичен.

Дефицит финансирования британской армии проявляется уже давно. В апреле стало известно, что вооруженные силы Британии испытывают нехватку более чем 8 тыс. военнослужащих, из которых 800 – летчики. Ранее командование вооруженными силами Великобритании решило сократить численность армии более чем на 14 тыс. человек.